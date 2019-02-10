عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 10 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة قوون :

*الهلال يودع أمدرمان وإعلان الطوارئ في سفارة السودان

*البعثة تطير فجرا عن طريق الاثيوبية وإكتمال الترتيبات لاستقبالها بالعاصمة الزامبية

*الزعفوري : مباراة ناكانا تسببت في خسارتنا بكوستي .. وجيوفاني يعاني نفسياً

* حميدتي يؤكد :168 مليار ميزانية الاتحاد للعان 2019

*نجوم الهلال يتسلمون حوافز المجموعات .. وسالم يعلن : الكاردينال وبشة سبب نجاحي مع الأزرق

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صحيفة الصدى

سيف تيري يشعل مران المريخ بأجمل الأهداف والعقرب يواصل التألق

إتحاد الكرة يؤجل مباراة المريخ والموردة. …..والاقطاب يتبرعون بنجيل صناعي لمضمار القلعة الحمراء

الإتحاد يحول مباراة الأمل وهلال التبلدي للخرطوم. ….ومجلس الفهود يستأنف القرار

المريخ يتدرب بالأكاديمية وعودة قوية لتيري

صحيفة الجوهرة الرياضية

الازرق يشد الرحال الى زامبيا فجر اليوم بالاثيوبيه ، قنصل السودان بلوساكا : الجاليه جاهزه لاستقبال الهلال

-الزعفورى: النتائج هى المعيار الحقيقي للتقييم ..ووجود جينارو يخدم مصلحة الفريق

-عودة الثلاثي تدعم خيارات التونسي ..نكانا يكسب دوريا ويتصدر مجموعته ، وتصريح مثير لشامبيشى

-شداد: مطالبة القمة “بالتاجيل هروب من النتائج السئيه ، وتأجيل مباراة المورده والمريخ

-رحلة طويله تنتظر الهلال..الطريفىالصديق ” يراس البعثه

-الخلافات تضرب “الزامبي” قبل مواجهة الهلال

-عمار الصادق” رئيسا لبعثة الهلال من الاتحاد العام

-لاعبو الهلال يتسلمون حافز التأهل للمجموعات

-نكانا يتنصل من اتفاق المعامله بالمثل

-٣٥ فرد قوام بعثة الهلال

-المدير الفنى للهلال يؤكد تحمله مسؤليه مايحدث للفريق الزعفورى: لست بحاجه الى مساعدين جدد فى الوقت الحالى ..وماحدث فى كوستى لن يتكرر ..الفوز على الاشانتى افضل بدايه ولابد من تحقيق نتائج ايجابيه فى زامبيا ..الاصابات تكلفنا الكثير ..وضيق الوقت حرمنا من التجارب الاعداديه ..جمال سالم مهدد بالايقاف ومشاركة جينارو تدعم مشوارنا الكونفدرالي

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صحيفة الزعيم

عمروش : لن نخشى الجماهير وعودة المدينة اربكتنا

لجنة المسابقات تؤجل لقاء الموردة. …الأحمر يتدرب لمدة ساعتين وتألق جماعي لنجوم الفريق

خيري : المريخ سيعسكر بفندق كنون. ….والمولودية ينتزع نقطة من الشبيبة بعشرة لاعبين

الدواعي الأمنية تؤجل مباراة الأمل وهلال الأبيض

الزولفاني يشيد بقرار تأجيل مباراة الموردة