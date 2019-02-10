عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 10 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الأخبار قوش: لا تهاون مع المتقاعسين بالدولة والسودان للسودانيين الأمن يطلق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين البشير وموسفيني يتفقان على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم وزيرة التربية تطالب باستعجال محاكمة المتهمين بقتل معلم”خشم القربة” طواف ميداني للوقوف على عمليات ري”21″ قسمًا بمشروع الجزيرة المجهر السياسي مدير جهاز الأمن: لن نسمح بانزلاق السودان للفوضى نجل”جون قرنق” لـ”المجهر”: حركة”عبد الواحد” تتبع للحركة الشعبية وزير الدولة بالمالية يؤكد استمرار دعم القمح والمواد البترولية إلى قيام الساعة مصرع وإصابة”33″ شخصًا في حادث مروري بـ”كادوقلي” السوداني قمة بين البشير والسيسي وأبي أحمد بأديس أبابا “المالية” تكشف تفاصيل القروض والودائع المقدمة للحكومة قوش: المحسوبية مرفوضة ولا تهاون مع المتقاعسين أمين حسن عمر يسخر من شائعات هروبه الانتباهة تعديلات في قانون النظام العام “الانتباهة” تكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد”المعلم” “قوش”: لا مجال للمحسوبية ولا تهاون مع المتقاعسين..الوطني يرفض تشكيل حكومة انتقالية سعد الخير: الشهيد لم يشارك في المظاهرات على الإطلاق قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم علي محمود: اقترحنا رفع الدعم عن البنزين والمالية لم تأخذ بالاقتراح التيار سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في أبيي قوش: ينبغي الالتفات الجاد لقضايا الشباب ومطالبهم الموضوعية إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين التربية تطالب بمعاقبة المتورطين في مقتل المعلم قمة مرتقبة بجوبا بين البشير وموسفيني الجيش التشادي يأسر 250 إرهابيًا تسللوا من ليبيا الصيحة قوش: لن نسمح بانزلاق البلاد للفوضى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن مقتل وجرح”20″ جنديًا من الأمم المتحدة في سقوط طائرة بأبيي برلماني يكشف عن فجوة غذائية في محليات بجنوب دارفور مصرع”22″ وجرح”9″ في حادث سير بكادوقلي سلفاكير يحمل باقان ومجموعته تدمير الجنوب اليوم التالي أمين حسر عمر ردًا على شائعة هروبه مع نافع” ما أسخف عقولهم” البشير: دول القرن الأفريقي مهيأة لتحقيق التكامل الاقتصادي الدوحة: مشاورات لاستئناف التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة الوطني يدعو عضويته إلى التصدي لحرب إلكترونية شعواء ضد الحزب

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 10 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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