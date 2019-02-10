شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، الأحد، مقاطعة مالوكو الشمالية، شرقي إندونيسيا.

وذكر بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 133 كم قبالة السواحل الجنوبية الغربية لجزيرة تيرنيت التابعة للمقاطعة.

وأشار البيان أن الهزة الأرضية حدثت على عمق 44.1 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر تحذير بخصوص إمكانية حدوث أمواج عملاقة من مركز التحذير من موجات تسونامي.

كما لم تشر السلطات إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية. الاناضول

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.