الاهلي شندي يكتسح ودهاشم سنار بثلاثية

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الخليج 365 :
عاد أهلي شندي لسكة الانتصارات، اليوم السبت، بتغلبه على ود هاشم سنار بثلاثية دون رد، اليوم السبت، في إطار الدوري السوداني الممتاز.
ثلاثية أهلي شندي حملت توقيع ياسر مزمل ومؤيد الصيني وإبراهيم سنجاب.
وارتفع رصيد أهلي شندي إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد ود هاشم عند 14 نقطة.
كما حقق الهلال كادقلي، فوزًا مهمًا على حي العرب بنتيجة 2-1.
أحرز هدفي الهلال كادقلي، محمد عثمان ومحمد عبد العزيز، أما هدف حي العرب، سجله محمد عوض الكريم.
وارتفع رصيد الهلال كادقلي إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد حي العرب عند 14 نقطة.
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