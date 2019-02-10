شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت الخليج 365 : سجلت اسعار الاسمنت ارتفاعا في اسعار الاسمنت بكافة انواعة في اسواق مواد البناء في السودان. حيث اكدت مصادر لموقع الاقتصادي بارتفاع سعر طن عطبرة وبربر من 6600 الى 6800 جنيه ،وارتفع سعر المصنع الى 6550 جنيه ، وبدوره سجل طن الاسمنت صعودا ملحوظا ليبلغ 6550 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع كبير في اسعار الاسمنت بكافة انواعه في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.