الدرديري يلتقي مبعوث الرئيس الفيتنامي بأديس ابابا

التقي د.الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية امس بمقر البعثة السودانية بأديس ابابا وعلى هامش أعمال الدورة العادية رقم ٣٢ لقمة الاتحاد الافريقي – باديس ابابا بالسيد نغيون كيم المبعوث الخاص للسيد رئيس جمهورية فيتنام وذلك بغرض تسليم رسالة خطية لفخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير من نظيره الفيتامي تتعلق بسير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

كما استعرض اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق الموافق وتبادل الرؤى والدعم في المحافل الدولية.

وحضر اللقاء السيد رئيس البعثة السودانية والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي باديس ابابا السفير د.الصادق الفقيه.

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