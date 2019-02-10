أسماء جمعة تكتب: أزمة السيولة إلى أين ؟

لا أدري لماذا دائماً تصرُّ الحكومة على علاج الأزمات بما يجلب لها المزيد من الأزمات، ولا تستمع للنصائح مهما كانت علمية ومنطقية وأياً كان الأشخاص أو الجهات التي تقدمها لها، ولو استمعت إلى نصيحة واحدة فقط لما دخلت في كل هذه المآزق وجرت السودان إلى هذا المآل.

وأغرب ما في الأمر أنَّها لا تشعر أبداً بنتائج تصرفاتها، ومستعدة دائماً للتبرير والإنكار والكذب والإصرار على التمادي.

أزمة السيولة مثلاً منذ أن أطلت برأسها في نهاية العام 2017 لم تستطع الحكومة وضع علاج منطقي وعلمي يجعلها تسيطر عليها، من خلال تهيئة الظروف وخلق البيئة التي تجعل السيولة تنساب بصورة طبيعية، وأهم عامل في هذا الأمر حسب ما يقول علماء الاقتصاد هو ثقة المواطن في الحكومة ونظامها المصرفي، إلاَّ أنَّها وفرت كل الأسباب ليفقد المواطن الثقة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية. والآن لا يبدو أنَّ هناك نهاية لأزمة السيولة وهي مرتبطة بأزمات أخرى كثيرة تواجهها الحكومة بنفس المنطق.

حسب صحيفة (السوداني) الصادرة يوم أمس قال مدير الإدارة العامة للإصدار في ورشة العلامات التأمينية للفئات الجديدة باتحاد المصارف، إنَّ انعدام الثقة في الجهاز المصرفي حدث بسبب عدم وجود تبادل للنقود في دورتها الطبيعية، مما أدى إلى أن يضخ بنك السودان الأموال في المصارف، والناس تصرف وتخزن في البيوت. وعزا ضعف أثر الكميات المطروحة من الفئات الجديدة في المصارف إلى التهافت على صرف النقود، مشيراً إلى أنَّ زيادة الطلب على النقود يقابلها ضخ كبير للسيولة. وأقرَّ بأنَّ كمية تداول العملة غير مناسب مع الكميات التي تم ضخها، وأنَّ مسؤولية قرار طباعة العملة سياسي وتصدره جهات سيادية وليس البنك.

هذا الكلام كأنما يحذر الرجل الحكومة من طباعة الأموال، حيث أنَّ المواطنين الذين كانوا يدخرون أموالهم في المصارف تحت أيِّ مُسمَّى وأياً كانت كميتها، يحاولون سحبها باستمرار وتخزينها في المنازل. وعليه مهما طبعت الحكومة من كميات ستجد نفسها تعمل بنظرية (ساقية جحا)، هذا طبعاً غير النتائج المترتبة على طباعة النقود، والقرارات المالية التي تعالج بقرارات سياسية دون مراعاة لأية اعتبارات، فهذا الأمر سيزيد من هلع المواطنين وخوفهم على أموالهم، ويسهم في إفشال قرارات الحكومة التي تهدف إلى توفير السيولة.

يقول المثل (الشوكة بطلعوها بدربها)، وبما أنَّ الحكومة اختارت أن تخرج شوكة السيولة بدرب آخر، فهي قطعاً سترهق نفسها وقد لا تنجح، وهي اليوم تضع نفسها أمام مأزق آخر جديد فيما يتعلق بأمر السيولة، وهي أصلاً تقف أمام مآزق كثيرة تعاملت معها بنفس الطريقة.

التيار

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