أمين حسن عمر يسخر من شائعات هروبه

سخر القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني، د. أمين حسن عمر، من ما أشيع عن هروبه من البلاد، عقب انتشار صورة له مع د. نافع علي نافع، تظهرهما وهما على متن طائرة ركاب، وقال عمر: (ما أسخف عقولهم). وأضاف أمين في تصريح حسب صحيفة السوداني، أنه توجه إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر يقيمه (ملتقى العدالة والديموقراطية) في الفترة من 9-11 فبراير، وقال إنه سيقدم ورقة في المؤتمر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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