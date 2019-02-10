نجل “جون قرنق”: حركة “عبدالواحد” تتبع للحركة الشعبية

أكد الناطق الرسمي باسم المعارضة زعيم الحركة الشعبية بجنوب السودان “مبيور قرنق ديمبيور” أن حركة تحرير السودان برئاسة “عبدالواحد محمد نور” يتبع للحركة الشعبية .

وأضاف إن الفرق والاختلاف بينه وماما “ربيكا” هو فقط في السياسة واختلاف الآراء ، وقال إن حكومة الجنوب ما تزال تتمسك بمؤامرة عزل زعيم المعارضة الجنوبية دكتور “رياك مشار” باسم انشقاق العام 1991م من المشهد السياسي .

وقال “قرنق”: الحركة الشعبية فشلت في إجراء التصحيحيات الثورية الضرورية وتم إدخال الحرب الأهلية الحالية لتقويض الاتفاقية 2013م التي تم توقيعها بين الحكومة والمعارضة كي لا تجري انتخابات في العام 2015م .

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وأشار وبحسب صحيفة المجهر، إلى أن أسباب صمته طيلة (5) سنوات ليعطي الوقت لشعب الجنوب لكي يعرف بنفسه من المضلل والفاسد ومن يظن أنني ضد السلام، مؤكداً أن الحركة الشعبية فشلت في الإيفاء بالوعود للمواطنين وجعلتهم لاجئين بسياسات النخب الحاكمة في جوبا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)