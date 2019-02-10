قوش يجدد دعوته في التفكير خارج الصند

أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات أن كافة القوات النظامية مصطفة تماما تماما وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الإقتراع، وأنهم لن يسمحوا بإنزلاق السودان الى الفوضى.
وقال مدير الجهاز خلال تنويره ظهر أمس لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم، أن السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة وأنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.
وجدد قوش دعوته الى التفكير خارج الصندوق مشيرا الى أن الشباب هم أبناء الإنقاذ وينبغي الإلتفات الجاد لقضاياهم الحقيقية ومطالبهم الموضوعية مؤكدا أن الحكومة تنفذ بنجاح حزمة معالجات شاملة للأوضاع الإقتصادية والخدمية الماثلة
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