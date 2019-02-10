بيان القوي الموقعة لاعلان الحرية والتغيير

فـأنـا بـها وأنـا لـها

سـأكـون أول مـقـتـدى

يـا إخـوتـي غـنـوا لـنا الـيوم

فـداً لـعـيـني طـفـلـةٍ غازلـت دمـوعـها حـديـقـةً في الخـيـال

شمـسـُك في راحـتـها،

خـصـلـةٌ طـويـلـةٌ مـن زهـرِ الـبرتـقـال

والـنـيـل ثـوبٌ أخـضـر

يا شرفة التاريخ،

يا رايةً منسوجةً من شموخِ النساء،

وكبرياءِ الرجال

كل ثانية نترحم على من فدونا بارواحِهم

ويا شعباً تسامى، يا هذا الهمام، ها أنت تدحر نظام البطش والقهر وتحاصره في قوقعته التي مكانها مزبلة التاريخ.

هيا اليوم إلى حلقةٍ جديدةٍ من جولاتنا السلمية بعنفوانِها القوي العظيم، لنكنس معاً ما تبقى من توابعِ الطغاة ونُحرر الأشاوس من سجونهن.

موعدنا اليوم الموكب المركزي من أجل النساء المعتقلات. موعدنا اليوم في أم درمان العاصمة الوطنية تجاه سجن النساء من أجل كل الكنداكات القابعات في سجون النظام ظلماً لا لجرمٍ ارتكبوه سوى انحيازهن لقضية شعبهن وانعتاقه من نظام الجوع والذل والقهر. موعدنا اليوم من أجل وقف مسلسلات الانتهاك والاغتصاب الجماعي للنساء في دارفور من قبل مليشيات النظام بإشرافٍ وتوجيهٍ من قياداته الساقطة الفاسدة.

موعدنا أن نخرج جميعاً من جميع نقاط التجمع المعلنة ومن كل الأحياء، نساءً ورجال، شيباً وشباب، شاهرين هتافنا أن آن أوان رحيل الطاغية ونظامه وزبانيته، أن آن أوان الانعتاق من قوى الظلم والظلام، أن آن أوان الحرية والتغيير الجذري، أن آن ميقات صباحنا الذي نرسم ملامحه معاً وفقاً لإرادتنا الحرة وقيادتنا الجماعية ودون وصاية من أحد.

فلنكن جميعاً في الموعد جموعاً من كل فجٍ وشارعٍ وفريقٍ وحلة.

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هي الشوارع لا تخون ..

إعلام التجمع

١٠ فبراير ٢٠١٩

#موكب10فبراير

#مدن_السودان_تنتفض