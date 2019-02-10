وزارة المالية: يجب حل الازمة الاقتصادية كليا وليس جزئيا

قالت وزارة المالية، إن أي قروض أو ودائع سلمت إلى السودان موثقة ومعروفة وليست بالإدعاء، وأكدت أنها تتصرف في المبالغ المستلمة وفق رؤيتها وسياستها.

واعتبر وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، أن المشاكل التي تواجه السودان مالية وإدارية، مشدداً على ضرورة أن يأتي الحل من الاقتصاد الكلي وليس الجزئي.