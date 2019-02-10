مباحث الاوسط الخرطوم تلقي القبض على متهم احتال مبالغ مالية

تمكنت مباحث قسم الأوسط الخرطوم من إسترداد مبلغ يقدر بأكثر من (2)مليون جنيه و ذلك بعد الاحتيال على صاحبها بالخرطوم

و فور ورود البلاغ من أحد المواطنين يفيد الاحتيال عليه بمبلغ 2.893.000 جنيه سوداني من أحد المواطنين بغيه تحوليها الى دولار تم تشكيل تيم من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة محمد محي الدين عثمان و افراد المباحث و بالبحث و الرصد و جمع المعلومات اتضح أن المتهم متواجد بولاية الجزيرة و بالتنسيق مع المباحث تم القبض على المتهم الذى أقر بارتكابه للجريمه مرشدا على شقه استئجرها من المبلغ و إخفاء المتبقي فيها حيث تم استردادها ووضعها معروضات في البلاغ