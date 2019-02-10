تمكنت مباحث قسم الأوسط الخرطوم من إسترداد مبلغ يقدر بأكثر من (2)مليون جنيه و ذلك بعد الاحتيال على صاحبها بالخرطوم
و فور ورود البلاغ من أحد المواطنين يفيد الاحتيال عليه بمبلغ 2.893.000 جنيه سوداني من أحد المواطنين بغيه تحوليها الى دولار تم تشكيل تيم من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة محمد محي الدين عثمان و افراد المباحث و بالبحث و الرصد و جمع المعلومات اتضح أن المتهم متواجد بولاية الجزيرة و بالتنسيق مع المباحث تم القبض على المتهم الذى أقر بارتكابه للجريمه مرشدا على شقه استئجرها من المبلغ و إخفاء المتبقي فيها حيث تم استردادها ووضعها معروضات في البلاغ
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث الاوسط الخرطوم تلقي القبض على متهم احتال مبالغ مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.