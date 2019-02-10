غندور: لا خوف على البلاد.. لدينا عقلاء

طمأن وزير الخارجية السابق ابراهيم غندور، المجتمع العربي، بأنه لا خوف على السودان، مؤكداً أن العقلاء بالبلاد لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد. وأضاف في تصريح حسب صحيفة السوداني: (العقلاء في السودان في كل الأوقات وعلى الدوام وأهل السودان يتميزون بالحكمة، وإن شاء الله سيعود الوضع للاستقرار ولا تخافوا على السودان).

وقال على هامش مشاركته في مؤتمر القيادات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي: (نثمن جهود السعودية والبرلمان العربي لدعمهما السودان خلال الفترة الماضية، وجامعة الدول العربية كانت وما زالت تسعى لدعم السودان في المجالات كافة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)