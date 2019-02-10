تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار *قوش: لاتهاون مع المتقاعسين بالدولة والسودان للسودانيين * الأمن يطلق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين * قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم صحيفة أخر لحظة * قوش: لا تهاون مع المتقاعسين مهما كانت صفاتهم ومواقعهم * طرح (25) ألف وظيفة للمعلمين * والي نهر النيل: (لا أنوي الاستمرار في منصبي وحدي 2020) صحيفة الصيحة * قوش: لن نسمح بإنزلاق البلاد للفوضى * الإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن * مقتل وجرح (20) جنديا من الأمم المتحدة في سقوط طائرة بأبيي * وزيرة التربية تطالب سرعة تقديم المتورطين في مقتل “المعلم” للعدالة صحيفة السوداني * قمة بين البشير وآبي أحمد بأديس أبابا * ” المالية” تكشف تفاصيل القروض والودائع المقدمة للحكومة * قوش: المحسوبية مرفوضة ولا تهاون مع المتقاعسين صحيفة التيار *سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في أبيي * قوش: ينبغي الالتفات الجاد لقضايا الشباب ومطالبهم الموضوعية * إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين *التربية تطالب بمعاقبة المتورطين في مقتل المُعلم صحيفة المجهر * مدير جهاز الأمن: لن نسمح بانزلاق السودان للفوضى * نجل “جون قرنق” لــ”المجهر”: حركة ” عبد الواحد ” تتبع للحركة الشعبية صحيفة الإنتباهة * تعديلات في قانون النظام العام * “الانتباهة” تكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد “المعلم ” * ” الوطني” يرفض تشكيل حكومة انتقالية * قوش : لا مجال للمحسوبية ولا تهاون مع المتقاعسين صحيفة الدار * وفاة السوداني صاحب فيديو ” التعذيب ” و” الحرق” بالعراق * فتاة تترك طفلا داخل منزل مهجور والقبض عليها في مركبة عامة * زوجة تضع سماً في قهوة لزوجها ونقله للخرطوم * قوش: السودان لكل السودانيين ولا للمحسوبية *” الدار” تفتح الملف المثير للجدل قانون النظام العام بين مطرقة التطبيق وسندان المراجعة * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان اللغة الإنجليزية للأساس و الثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموفق 10 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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