إيفانكا ترامب تعلق على صورتها مع المكنسة الكهربائية

ضجة كبيرة أثارتها صورة حديثة لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تجمعها مع مكنسة كهربائية.

وتظهر في الصورة المثيرة للجدل، فتاة شبيهة بإيفانكا ترامب، وهي تنظف فتات الخبز بالمكنسة الكهربائية، وذلك في أحد الأعمال الفنية، المعروضة في معرض الفنانة روبيل، في متحف "كالشارال دي سي".

وترتدي شبيهة إيفانكا ترامب، أزياء من العلامة التجارية الخاصة بابنة الرئيس الأمريكي، كما دُعي الزوار إلى رمي فتات الخبز على السجادة لملء الفراغ.

وعلقت إيفانكا ترامب على الصورة عبر حسابها على "تويتر": "يمكن أن تختار النساء خذل بعضهن البعض أو أن ينهضن ببعضهن البعض. أما أنا، فأختار الثانية".

بينما غرد ترامب الابن، شقيق إيفانكا ترامب، عبر حسابه على "تويتر": "إنه محزن، ولكن من غير المفاجئ أن أرى من يعترفن أنهن "دعاة لحقوق المرأة" يقمن في الواقع بشن هجوم عنصري ضد إيفانكا ترامب، ففي عالمهن المجنون، لا بأس في التحيز الجنسي إذا كان سيؤذي خصومنا السياسيين".