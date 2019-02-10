شاهد بالصور: رؤساء دول الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

مقر الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يشهد نشاطا مكثفا للتحضير لقمة قادة دول الاتحاد الأفريقى اليوم - والتى ستتسلم خلالها مصر رئاسة الاتحاد من رواندا .

ومن لمتوقع ان تفتتح اليوم أعمال الدورة العادية للقمة الـ32 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، التي ستناقش 8 ملفات رئيسية، علاوة على بعض القضايا الفرعية الأخرى، فيما تجد قضايا الشرق الأوسط بحسب دبلوماسيين أفارقة حيزاً كبيراً من جدول القمة التي ستشهد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد خلفاً لرئيسه الحالي الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ويعقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي وصل، أمس، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، والرئيس السوداني، عمر البشير. وقالت مصادر، إن القمة الثلاثية ستتناول استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة (الذي تبنيه إثيوبيا)، في إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث وتشاطر المنفعة المشتركة. وأوضحت، أن الحديث يدور عن استعراض نتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية.