عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 فبراير 2019م

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والى ولاية النيل الأبيض الدكتور أبو القاسم الأمين بركة :ولاية النيل الأبيض تمتلك إمكانيات اقتصادية تستطيع بها دعم صادرات البلاد الاقتصادية في المجالات الزراعية والحيوانية

- والى ولاية النيل الأبيض الدكتور أبو القاسم الأمين بركة : بحر نسيج إجتماعي متصالح مع نفسه والآخرين والولاية تمثل وحدة وطنية تجمع بداخلها كل اهل السودان

- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير :يعلن قيام وحدة للبحوث الزراعية بمحلية القطينة تطويرا للعمل الزراعي

- الامين العام للحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله :ان الشعب السوداني متمسك بقيمه الدينية وقادر علي تجاوز الابتلاءات العابرة التي تمر به

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية رئيس المؤتمر الوطني يخاطب مؤتمر منطقة الفاشر ويشيد بدور العضوية في تحقيق الامن والاستقرار بالولاية .

- وصول معدات واجهزة مستشفى الحوادث الجديد بمدينة الفاشر تقدر قيمتها بثلاثة عشر مليون جنيه دعما من وزارة الصحة الاتحادية

- وزير التربية والتوجيه يختتم زياراته الي المحليات الغربية ويثمن الادوار المتعاظمة للمعلمين والمعلمات في دفع العملية التعليمية .

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية سيرالعمل بمحطات المياه والطرق الداخلية بمدينة الفاشر

- الاجتماع السنوي لضباط التغذية بالمحليات يناقش تقارير الاداء لانشطة برامج التغذية بكافة محليات الولاية والتعرف علي حجم الانجازات

- مؤتمر البناء لحزب المؤتمر الوطني لمنطقة طويلة يعلن ترشيح المشير عمر حسن احمد البشير لانتخابات لعام 2020

شبكة الشروق نت

- قوش: لن نسمح بإنزلاق السودان للفوضى

- قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس

- اجتماع سوداني يوغندي لتقييم السلام بالجنوب

- البشير: القرن الأفريقي مهيأ لتحقيق التكامل الاقتصادي

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- معتمد محلية شيكان بالولاية يؤكد اهتمام الحكومة بمعسكرات التفوق الاكاديمي

- مباحثات بين معتمد الرهد أبو دكنة ومدير أعمال مجدي التجارية لتشيد عددمن المراكز الصحية بالمحلية

- المكتب التنفيذي لمحلية شيكان يؤكد سير مشروعات التنمية وزياد الانتاج والانتاجية

- الامير فيصل يكرم قائد الكشافة بولاية شمال كردفان "عمر حمودة" ممثل السودان في مؤتمر البيئة بالرياض

صحيفة الوطن:

- قوش يدعو للتفكير "خارج الصندوق" ويتوعد المتقاعسين

- قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس

- مقتل واصابة "6" اثيوبيين في سقوط طائرة بابيي

- "التربية" تطالب باستعجال محاكمة المتهمين بقتل معلم "خشم القربة"

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- قمة ثلاثية بين البشير والسيسي وآبي بأديس اليوم

- البشير وموسيفني يتفقان على عقد اجتماع تقييمي

- البشير: دول القرن الأفريقي مهيأة لتتكامل اقتصادياً

- جابر يدعو القمة الأفريقية لحل مشكلة اللاجئين

- وفد اممي رفيع المستوى يزور شمال دارفور

- قوش: لن نسمح بإنزلاق السودان الى الفوضى

- الامة الفدرالي: ٢٠٢٠ المؤتمر العام وقرارات تصحيحية

- انعقاد الملتقي التنسيقي لديوان الزكاة لولايات دارفور

- وثيقه لتطوير حزام الصمغ العربي بجنوب كردفان

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- قوش: لا تهاون مع المتقاعسين ولن نسمح بالإنزلاق إلى الفوضى

- مفوضية الإختيار تعلن عن طرح (25) ألف وظيفة للمعلمين

- قطر تكشف عن مشاورات لإنعاش التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة

- الخارجية: تقديم إتفاق أفريقيا الوسطى للقمة الأفريقية لإعتماده مرجعية للسلام

- جهاز الأمن يطلق سراح الصحفيين المحتجزين

-(38) ألف طالب وطالبة يجلسون لإمتحانات الثانوى والاساس بولاية سنار

- طوافات ميدانية للوقوف على عمليات ري (21) قسم بمشروع الجزيرة

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور حسين يس حمد يستقبل وفد اتحادي ويرافقه الي محليتي بيضة وفوبرنقا بصحبة وزير المالية والقوى العاملة للوقوف علي النقاط الجمركية وتفعيل تجارة الحدود

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشهد تدشين الاعلام الشعبي لاسناد النفير

- وزير التربية والتوجيه رئيس لجنة اعلام النفير : المحافل الجماهيرية الشعبية واحدة من خطوات تحريك المجتمع لدعم النفير

- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركه يؤكد تجاوز الهنات بجبل مون

- مواطني جبل مون : التنمية شعار والوالي خيار

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية : دول القارة الأفريقية مهيأة لتحقيق التكامل الاقتصادي

- قمة ثلاثية بين البشير والسيسي وآبي احمد اليوم بأديس أبابا

- البشير وموسيفني يتفقان علي عقد اجتماع تقييمي لتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

- إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية... اطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية

صحيفة أخبار اليوم:

- قمة ثلاثية بين البشير وآبي أحمد اليوم بأديس أبابا .

- د.أمين حسن عمر يسخر من شائعة هروبه برفقة د.نافع .

- قوش : لن نسمح بانزلاق السودان الى الفوضى ولاتهاون مع المتقاعسين .

- والي نهر النيل : أتحمل ماتسفر عنه التحقيقات حول الاحتجاجات التي اندلعت بالولاية .

- جلسة استماع بالجامعة العربية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يعلن عن خطة طموحة وضعت لزراعة اربعمائة الف فدان هشاب لهذا العام

ـ والي غرب كردفان رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية يعقد إجتماعا مشتركاً مع وفد الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي

ـ وفد من الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي يزور الولاية ويؤكد على اهمية التوافق السياسي حول القضايا الوطنية والمضي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

ـ مديرة منظمة مزنة الخيرية بغرب كردفان تؤكد السعي المتواصل من اجل دعم مرضى الانيميا المنجلية

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - عطبرة

والي نهر النيل اللواء معاش حاتم الوسيلة يلتقي قيادات أبناء نهر النيل بالخرطوم إستعدادا لزيارة رئيس الجمهورية للولاية ..

وزير مالية نهر النيل يترأس إجتماع لجنة الخيار المحلي للمتاثرين بسد مروي

رئيس مجلس الشباب والرياضة يعلن عن قيام أربعة مراكز شباب جديدة بعطبرة ..

‏ أخبار قناة الملاعب

- الأهلي شندي ينتصر على ود هاشم سنار بثلاثة أهداف باستاد شندي

- الهلال كادوقلي يتغلب على حي العرب بورتسودان بهدفين لهدف باستاد كادوقلي

- المريخ الجنينة ينتصر على المريخ الأبيض بهدف باستاد الجنينة

- الهلال نيالا وسيدو الضعين يتعادلان سلبياً باستاد نيالا

- النضال النهود ينتصر على المريخ نيالا بهدف باستاد النهود