البشير يشارك اليوم في القمة الأفريقية

يشارك الرئيس عمر البشير، اليوم الأحد في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستبدأ أعمالها صباح اليوم وتستمر لمدة يومين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفادت الرئاسة السودانية أن البشير سيجري على هامش القمة عددا من اللقاءات مع الرؤساء والقادة الأفارقة، المشاركين في القمة لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم القارة، فضلا عن الوضع في بلاده.

ورافق الرئيس السوداني وفد رفيع المستوى يضم كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الداخلية أحمد بلال، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله، وينضم للوفد في أديس أبابا وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.

وتأتي مشاركة البشير في أعمال القمة، بينما تتواصل الاحتجاجات في بلاده التي اندلعت في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، مما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى في أفريقيا".

وستبحث القمة آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في أفريقيا، فضلا عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وستناقش القمة أيضا عددا من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.