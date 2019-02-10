غندور: العقلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد

طمأن وزير الخارجية السوداني السابق القيادي في الحزب الحاكم إبراهيم غندور، المجتمع العربي، بأنه لا خوف على السودان، مؤكدا أن العقلاء في بلاده لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد.

وأضاف لصحيفة عكاظ السعودية، “العقلاء في السودان في كافة الأوقات وعلى الدوام وأهل السودان يتميزون بالحكمة، وإن شاء الله سيعود الوضع للاستقرار ولا تخافوا على السودان”.

ثمن غندور، الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودولة الإمارات وجامعة الدول العربية لرفع اسم السودان من العقوبات الاقتصادية وقائمة الإرهاب.

وقال على هامش مشاركته أمس (السبت) في مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى لتحقيق الأمن والاستقرار، الذي ينظمه البرلمان العربي، “نثمن جهود السعودية والبرلمان العربي لدعمهما السودان خلال الفترة الماضية، وجامعة الدول العربية كانت ولازالت تسعى لدعم السودان في كافة المجالات”.