5 نصائح لعلاج إلتهاب الحلق في المنزل

قد لا يتطلب علاج إلتهاب الحقل تناول الكثير من العقاقير الطبية، إلا في حال لم تنفع جميع العلاجات البديلة. ويمكن علاج هذا النوع من الإلتهاب في المنزل من خلال هذه الوصفات المنزلية:

العسل

بفضل خصائصه المضادّة للبكتيريا وللسعال، فإنَّ العسل يسرّع عملية شفاء الحلق. ويعمل العسل على استخراج الماء من الأنسجة الملتهبة، وبالتالي يقلل الانتفاخ أو الورم والألم كذلك. يمكن إضافة بضع ملاعق صغيرة من العسل إلى كوب من الماء الدافىء، وتناوله.