5 نصائح لعلاج إلتهاب الحلق في المنزل

العسل
بفضل خصائصه المضادّة للبكتيريا وللسعال، فإنَّ العسل يسرّع عملية شفاء الحلق. ويعمل العسل على استخراج الماء من الأنسجة الملتهبة، وبالتالي يقلل الانتفاخ أو الورم والألم كذلك. يمكن إضافة بضع ملاعق صغيرة من العسل إلى كوب من الماء الدافىء، وتناوله.
يساعد الثوم على محاربة الالتهاب بشكل أفضل، والثوم المجفف يحتوي على خصائص قوية مضادّة للبكتيريا ومعقّمة للحلق والجسم.
الماء والمشروبات الساخنة
يمكن شرب 2 ليتر ماء على الأقل يوميًّا لتخفيف ألم الحلق. كما أنّ المشروبات الساخنة مثل الشوربات وأنواع شاي والأعشاب، تعالج وتخفف ألم الحلق.
تغيير فرشاة الأسنان
إذا تكرر ألم الحلق، فعليكم الحصول على فرشاة أسنان جديدة. فعلى المدى الطويل تتراكم البكتيريا على شعيرات فرشاة الأسنان، وتعود وتدخل نظام الفم والجسم من خلال الجروح الصغيرة وتسبب الالتهاب مرة أخرى.
الراحة وتناول الغذاء الصحي
بالإضافة إلى نزلات البرد والإنفلونزا، فإنَّ التوتر العصبي والتعب قد يسببان ألم الحلق. لذلك ينبغي أخذ قسط من الراحة، وإتباع العادات الحياتية الصحية، وخصوصًا النوم بشكل كافٍ وتبنّي نظام غذائي متنوع ومتوازن.
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