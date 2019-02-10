غارة أمريكية تستهدف "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة

قالت الولايات المتحدة السبت، إن مقاتلاتها شنت غارة محددة على أهداف لحركة "الشباب" في جنوب الصومال، دعماً لجهود الحكومة الصومالية في محاربة الجماعة المتطرفة.

وذكر بيان للقيادة الأميركية في إفريقيا، أن "الضربة نفذت الجمعة، قرب كوبن غبر البعيدة عن مدينة كيسمايو الساحلية، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين"، وفقاً لما ذكرته إذاعة "سوا".

وتقول الولايات المتحدة، إن "كوبن كانت تستخدم لإطلاق هجمات ضد القوات الصومالية".

وأوضح البيان، أن الغارة نفذت "لتقليص قدرات الشباب والتهديد الذي تشكله الحركة على الشركاء الصوماليين ولمنعها من التخطيط لهجمات إرهابية في المنطقة".

وأعلنت لقيادة الأمريكية الجمعة، مقتل 15 من مسلحي "الشباب" في غارتين يومي الأربعاء والخميس.