فرنسا.. الشرطة تحتجز أكثر من 20 محتجاً

احتجزت أجهزة الأمن الفرنسية وقوات الدرك أكثر من 20 شخصاً في باريس، السبت، ضمن إجراءات حفظ النظام وإعادة الهدوء إلى المدينة خلال جولة احتجاجات جديدة نظمتها حركة "السترات الصفراء".

وأفادت قناة تلفزيونية فرنسية، نقلاً عن مصادر في الشرطة وقوات الدرك، بأن 16 من المحتجزين تم اعتقالهم، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

بثت قناة "CNews" الإخبارية الفرنسية تقريراً تظهر لقطاته مواصلة الشرطة في احتجاز متظاهرين في ساحة "شان دي مارس" وسط باريس حتى بعد الانتهاء الرسمي من الفعاليات الاحتجاجية هناك.

وأوردت وكالة "تاس" الروسية أن الاحتجاجات انتقلت من الضفة اليسرى من نهر السين إلى اليمنى، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في منطقة "ساحة الولايات المتحدة" بالقرب من شارع الشانزلزيه.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، عبر صفحته في تويتر، عزم وزارته على مقاضاة المسؤولين عن إضرام النيران في عربة تابعة لقوات "سانتينيل" العسكرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، مضيفا: "أنا ممتعض، وأحداث كهذه تثير اشمئزازي".

وأفادت الداخلية الفرنسية بأن 4 آلاف متظاهر شاركوا، إلى الساعة الثانية بعد ظهر السبت "بالتوقيت المحلي في فرنسا"، في احتجاجات "السترات الصفراء"، وهو ثلث إجمالي عدد المتظاهرين عبر البلاد.