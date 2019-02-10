سقوط طائرة إثيوبية في جنوب السودان ومقتل 3 أفراد من طاقمها

أكدت قوات تابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم، سقوط طائرة إثيوبية داخل مقرها في جنوب السودان، ما أدى إلى مقتل 3 من طاقمها.
وأوضحت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مروحية عسكرية أثيوبية تحمل 23 راكبًا سقطت بداخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات حرجة.
وكشف البيان عن أن المروحية كانت تحمل جنودا إثيوبيين من كادوغلي إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة.
وأشارت البعثة الدولية إلى أن سبب سقوط الطائرة غير معروف حتى الآن.
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