أياكس يسقط في الدوري الهولندي قبل مواجهة ريال مدريد

سقط فريق أياكس في فخ الخسارة أمام مضيفه هيراكليس ألميلو صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل هيرينفين مع ضيفه زفوله 1/1.

ويدين هيراكليس بالفضل في هذا الفوز للاعبه السوري محمد عثمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وتوقف رصيد أياكس عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف أيندهوفن الذي يواجه أوتريخت غدا الأحد، فيما رفع هيراكليس رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تعادل هيرينفين مع ضيفه زفوله 1/1.

وتقدم هيرينفين بهدف سجله ميشيل فلاب في الدقيقة 30 وتعادل توماس لام لزفوله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع هيرينفين رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر كما رفع زفوله رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف فيليم تيلبورج، الذي يواجه فينلو في وقت لاحق من اليوم.