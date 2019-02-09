بايرن ميونخ يقهر شالكه ويقلص الفارق مع دورتموند لـ5 نقاط

استغل بايرن ميونخ سقوط المتصدر دورتموند بأفضل طريقة ممكنة وتغلب على ضيفه شالكه 3 -1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني، وقلص الفارق معه إلى 5 نقاط.
ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة ولكن بايرن نجح في تقليص الفارق معه إلى خمس نقاط فقط عبر الفوز على شالكه فيما يأتي مونشنغلادباخ في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط عن الصدارة.
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