نجم برشلونة: لن أشارك أمام أتلتيك بيلباو

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن عثمان ديمبلي نجم برشلونة مهدد بالغياب غدًا عن مواجهة أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني وذلك بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو الماضية التي جمعت البلوجرانا بريال مدريد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب معاناته من التهاب اللوزتين وارتفاع درجة حرارة جسده.
وأوضح ديمبلي في حديثه أيضًا بأنه لا يعاني من أي مشاكل في الوقت الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ليجانيس في الـ 20 من يناير الماضي.
وعلى الرغم من هذا فإن الدلائل تشير إلى أن ديمبلي سيتواجد في قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة الغد.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد.
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