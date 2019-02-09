والي النيل الأبيض يوجه بتفعيل الجودية في قضايا السلم الاجتماعي

من جهته أوضح معتمد محلية الجبلبن اللواء ركن إدريس المبارك أن هذا الصلح يجنب المنطقه النزاعات ويدعم عملية الاستقرار ويهئي بيئه صالحه في مجال الزراعة والرعي بجنوب الولايه واشاد بقبيلة الصبحه الذين قدمو نموذج في العفو والتسامح بين جميع قبائل الولايه.بدوره هنأ معتمد محلية السلام دكتور حامد علي القبيلتين بالعفو والصلح واشار الي جملة من القضايا تسعي المحليه لمعالجتها وفي مقدمتها المسارات والمراحيل وقدم رؤيه واضحه لترتيب العمل الزراعي بالمحليه ووضع تحوطات للخريف المقبل لمنع الاحنكاكات مابين المزارعين والرعاه وقال ان مخرجات هذا الصلح تسند جهود محليته في هذا الجانب.الي ذلك أعلن العمده نصرالدين الزين عمدة قبيلة سليم والعمده العسيلي عبدالله العسيلي عمدة الصبحه وعدد من اعضاء لجنة الصلح رضائهم التام بمخرجات هذا الصلح والعمل بتوصياته واشادوا باهل القتيل من قبيلة الصبحه لقبولهم للعفو والصلح وتاكيدهم بوقوف جميع قبائل منطقة جنوب النيل الابيض مع حكومة بحر ابيض ودعوا حكومة الولايه لضرورة مواصلة عمل لجنة المسارات والمراحيل والاسراع بفتح هذه المسارات بمحليتي السلام والجبلين وأكدوا التزام قبائل المنطقه بحل مشاكلها وقضاياها بالجوديه والاجاويد باعتبارها الآليه الراسخه لحل النزاعات والاحتكاكات القبليه بالولاية.
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