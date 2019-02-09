والي شرق دارفور يسمي وزراء حكومته

سمي والي ولاية شرق دارفور انس عمر وزراء حكومته وابقي علي الدكتور مصطفي ابراهيم وزيرا للمالية والقوي العاملة ومضوي ابوالقاسم وزيرا للشئون الصحية والاجتماعية بعد دمج وزارتي الصحة والشئون الإجتماعية في وزارة واحدة في إطار الخطة العامة لهيكلة وإصلاح الدولة. ودفع والي شرق دارفور بالدكتور عبدالله محمد محمود وزيرا للإنتاج والموارد الإقتصادية وهي الوزارة المستحدثة فيما سمي المهندس علي المدني وزيرا للبنى التحتية والمرافق العامة وعمر عيسى أحمد وزيرا للتربية والتوجيه فيما كلف أحمد عابدين حماد رئيسا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وزير ومحمد إبراهيم أزرق رئيسا لمجلس التعايش السلمي بدرجة وزير.

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