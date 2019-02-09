الجيش التشادي يدمر أكثر من 40 سيارة واسر 250 ارهابيا

أعلنت قيادة أركان الجيش التشادي، أسر أكثر من 250 "إرهابيا" بينهم 4 من القادة، إثر دخول قافلة من المتمردين إلى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية يناير الماضي، وفق موقع سبوتنك نيوز.

وأشار الجيش التشادي، في بيان له، إلى أن "أكثر من 40 سيارة دمرت، كما تم مصادرة مئات قطع السلاح"، مضفياً أن "عمليات التطهير تتواصل في منطقة أنيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان"، وذلك وفقاً لقناة "LBC" اللبنانية.