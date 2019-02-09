سان جيرمان يتلقي ضربتين موجعتين قبل مواجهة مانشستر يونايتد

تلقي فريق باريس سان جيرمان ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر لها12 فبراير الجاري.

وتعرض المهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني للإصابة في قدمه اليسرى خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو اليوم السبت التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 1-0، كما أصيب توماس مونييه جناح الفريق بـ"دوار" مفاجئ ولم يستطيع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 80.

كما يفتقد باريس سان جيرمان خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابته في المشط الخامس للقدم، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال شهر يناير الماضي.

ويواجه باريس سان جيرمان، نظيره مانشستر يونايتد يوم 12 من فبراير في ذهاب دور الـ16 علي ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مارس على ملعب "حديقة الأمراء".