نابولي يسقط في فخ فيورنتينا بالدوري الإيطالي

اخبار الخليج 365 365/ سقط فريق نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، الي يواجه ساسولو غدا الأحد، في المقابل رفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.
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