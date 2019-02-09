نابولي يسقط في فخ فيورنتينا بالدوري الإيطالي

اخبار الخليج 365 365/ سقط فريق نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، الي يواجه ساسولو غدا الأحد، في المقابل رفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو الحادي عشر لفيرونتينا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في خمس.