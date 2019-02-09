تركي آل شيخ: اتحاد الكرة طبق مبدا "تكافؤ الفرص".. وبيراميدز جاهز لأي بطولة

اخبار الخليج 365 365/ علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة بيراميدز والأهلي إلى ما بعد خوض لقاء الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أشكر اتحاد الكرة علي حرصه علي تطبيق مبدأ " تكافؤ الفرص " بين الفرق المتنافسة علي الدوري العام ".

وتابع: "وبيراميدز جاهز للعب في اي بطولة .. دوري .. كأس .. دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة علي العدل بين كل الاندية ... شابو الاستاذ المحترم هاني ابوريدة".