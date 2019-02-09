قوش: لن نسمح بإنزلاق السودان للفوضى

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق ركن م صلاح عبدالله “قوش”، يوم السبت، عن اصطفاف القوات النظامية كافة تماماً وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع، وأنهم لن يسمحوا بإنزلاق السودان إلى الفوضى.

وقال مدير الجهاز خلال تنويره لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم، إن السودان لكل السودانيين وإن المحسوبية مرفوضة، وإنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أياً كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.

وجدد قوش، بحسب “سوداني نت”، دعوته إلى التفكير خارج الصندوق، مشيراً إلى أن الشباب هم أبناء الإنقاذ وينبغي الالتفات الجاد لقضاياهم الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، مؤكداً أن الحكومة تنفذ بنجاح حزمة معالجات شاملة للأوضاع الاقتصادية والخدمية الماثلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق