مقتل 3 من طاقم مروحية عسكرية إثيوبية سقطت في السودان

أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة، السبت، سقوط طائرة إثيوبية داخل مقرها بجنوب السودان، ما أدى لمقتل 3 من طاقمها.

وذكرت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا)، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن مروحية عسكرية إثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت داخل مقرها، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة.

وأفاد البيان بأن “المروحية كانت تحمل جنودا إثيوبيين من مدينة كادوغلي جنوب ولاية كردفان إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة”.

وأشارت القوة أن “سبب سقوط الطائرة غير معروف”.

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