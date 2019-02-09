ليفني: نتانياهو متمسك بالسلطة خوفاً من السجن

قالت زعيمة حزب "كاديما" الإسرائيلي المعارض تسيفي ليفني، اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيبقى متمسكاً بالسلطة ولن يتركها".

وأضافت ليفني في تصريح لها، أن "نتانياهو سيبقى محافظاً على السلطة، لاعتقاده بأن مغادرته لكرسي رئاسة الحكومة سينتهي به في السجن"، وفقاً لما ذكرته وكالة "معاً".

من جهته، قال نتانياهو في تصريحات له، "لن أستقيل في حال استدعاني المدعي العام للإدلاء بشهادتي قبل الانتخابات".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهمة تلقي رشاوى، وقضايا فساد.