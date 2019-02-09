بات نادي مانشستر يونايتد أكثر أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم إحرازًا للأهداف من نقطة الجزاء، وذلك خلال فوزه اليوم بثلاثية نظيفة على فولهام بافتتاح المرحلة 26 من المسابقة.
وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن يونايتد أحرز 7 أهداف من ركلات جزاء هذا الموسم في البريميرليج، أكثر من أي نادٍ آخر.
كما أشارت الشبكة إلى أن بوجبا أحرز هدفه الخامس في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي من ركلة جزاء، وهو رقم مميز للدولي الفرنسي خلال مسيرته مع الشياطين الحمر هذا الموسم.
وأضافت بأنه لا يتفوق على بوجبا في هذا الإنجاز سوى لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس (6 أهداف من ركلات جزاء).
كانت هذه تفاصيل خبر يونايتد يحقق رقمًا مميزًا من نقطة الجزاء بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.