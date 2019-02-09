اتفاق بين الرئيس السوداني ونظيره اليوغندي لتعزيز الاستقرار في الجنوب

اتفق الرئيس السوداني، عمر البشير ونظيره اليوغندي يوري موسفيني على أهمية الاستمرار في بذل الجهود لتعزيز الاستقرار في دولة جنوب السودان. وأجرى الرئيسان اليوم (السبت) مباحثات على هامش مشاركتهما في القمة الأفريقية الثانية والثلاثين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في تصريحات عقب اللقاء، إن البشير وموسفيني اتفقا على عقد قمة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا قريبا لبحث مسار تنفيذ اتفاق السلام بوصفهما الضامنين الرئيسين لهذا الاتفاق.

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