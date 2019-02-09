البشير: دول القرن الأفريقي قادرة علي تحقيق التكامل الاقتصادي

قال الرئيس السوداني، عمر البشير أن دول منطقة القرن الأفريقي مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة والاستقرار. وأضاف البشير في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي، اليوم (السبت) على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية للاتحاد الأفريقي التي تنطلق غدا الأحد، أن شعوب منطقة القرن الأفريقي تعتبر شعبا واحدا لما يربط بينها من وشائج تاريخية وعرقية وثقافية مشتركة. وأشاد الرئيس البشير بالتقارب والمصالحة التي تمت مؤخرا بين الجارتين أثيوبيا أرتيريا. وأشار إلى أن الخلاف الذي كان بينهما أدي إلي تأخير عملية التكامل الاقتصادي والتنمية بالمنطقة. وجدد الرئيس السوداني، حرص بلاده وسعيها لإزالة كافة العقبات التي تعترض تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم وصولا للوحدة بينها.

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