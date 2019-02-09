حركة دبجو تدعو مناوي وجبريل لعدم ربط مفاوضات سلام دارفور بالاحتجاجات

قالت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، إن انسحاب حركتي العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة مني مناوي، من مفاوضات السلام، خطوة غير موفقة.

و جدد الحركة دعوتها "الحركات المسلحة المعارضة لعدم ربط قضية دارفور بأحداث التظاهرات والإحتجاجات".

ووصف القيادى بالحركة، محمد عبد الله هريو، "الحركات التي تحاول التنصل من السلام بأنها مسلوبة الإرادة وترهن إرادتها لدى جهات أخرى" على حد قوله.

وأشار إلى أن "هذه الحركات ليست دعاة سلام وأن انضمامها لطاولة المفاوضات الأخيرة جاء نتيجة لضغط المجتمع الدولى عليها"، بحسب قوله.

وأكد هريو، إن "قضية دارفور منفصلة تماماً عن أي قضايا، ولا يجب أن يتم إقحامها فى تصفية حسابات لقوى معارضة"، وفق قوله.

وكانت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة جمدتا مشاركتهما في محادثات السلام بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي كان من المزمع انعقادها في منتصف شهر يناير الماضي، وقال جبريل إبراهيم، عشية إعلانه تجميد التفاوض مع الحكومة، إن التفاوض مع الحكومة السودانية في اللحظة الحالية يُعتبر خيانة للثورة السودانية، على حد قوله.