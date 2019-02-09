"صلاح" يحقق إنجاز جديد مع ليفربول

اخبار الخليج 365 365/ حقق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي رقمًا مميزا، وذلك بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه أمام بورنموث، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي تقام حاليا على ملعب أنفيلد رود.

وبهذا الهدف استطاع أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إحرز 20 هدفًا على الأقل مع الريدز في الدوري والكأس في موسمين متتاليين، معادلًا بذلك رقم لويس سواريز نجم الفريق السابق، وبرشلونة الإسباني الحالي ، والذي كان آخر من وصل لهذا الرقم بقميص الريدز.

وفي حالة فوز ليفربول سيوسع الفارق مرة أخرى مع السيتي إلى 3 نقاط، الذي فازالأربعاء الماضي أمام إيفرتون بهدفين دون رد،ليعادل ليفربول على مستوى النقاط.

وورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدف، ليواصل تصدره ترتيب هدافي البريميرليج، يأتي خلفه الجابوني بير إيمريك أوبامينج نجم أرسنال 15 هدف، ثم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 14 هدف.