كاسيميرو يسجل أسرع هدف في اتلتيكو مدريد على ملعبه

اخبار الخليج 365 365/ نجح البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد في هز شباك اتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، بالدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة الآن على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
ويعد هدف كاسيميرو بالدقيقة 17 هو الهدف الأسرع في مرمى أتلتيكو مدريد على ملعبه الجديد ميتروبوليتانو، وهو أول أهداف اللاعب البرازيلي في مرمى اتليتكو أيضًا.
وتشير نتيجة المباراة حتى الآن بتقدم ريال مدريد (2-1)، أحرز أهداف اللقاء كاسيميرو والإسباني سيرجيو راموس من ركلة جزاء، بينما جاء هدف اتلتيكو عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان بالدقيقة الـ25.
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