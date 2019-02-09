عاجل.. أنباء عن إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

اخبار الخليج 365 365/ وردت أنباء قبل قليل، أن جهاز الأمن أطلق سراح جميع المعتقلين الصحفيين، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الماضية.

وتعهد الرئيس عمر البشير خلال الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، وفق شبكة الصحفيين السودانيين.

وتقول الشبكة إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13، بينهم آدم مهدي الذي حكم عليه بالسجن 3 أشهر وفق قانون الطوارئ في ولاية جنوب دارفور.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.