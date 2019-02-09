قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني نصر الدين حميدتي، إن اتحاده دعم الاتحادات المحلية والأندية بمبلغ “9” مليار و”300″ ألف جنيه، وإن ميزانية عام 2019 تم من خلالها تقديم العديد من الخدمات.
وأوضح حميدتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم”السبت”، أن خطتهم قائمة على توحيد الكرة في جميع الملاعب بالخرطوم والولايات، مؤكدًا أنهم خصصوا أموالاً للسيدات ولن يتمّ صرفها إلا في إطار النشاط.
وأكّد نصر الدين حميدتي أن الاتحاد تلقى العديد من التدعيمات من قبل أجهزة الدولة ممثلاً في رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
وقال نصر الدين حميدتي إنهم خصصوا مليار جنيه للتدريب من أجل تأهيل المدربين، وأضاف” لم نقف على ذلك فحسب بل عملنا على رصد مليارين ونصف لتأهيل التحكيم على أعلى المستويات”.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعرض ميزانية عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.