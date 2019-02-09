اتحاد الكرة يعرض ميزانية عام 2019

قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني نصر الدين حميدتي، إن اتحاده دعم الاتحادات المحلية والأندية بمبلغ “9” مليار و”300″ ألف جنيه، وإن ميزانية عام 2019 تم من خلالها تقديم العديد من الخدمات.

وأوضح حميدتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم”السبت”، أن خطتهم قائمة على توحيد الكرة في جميع الملاعب بالخرطوم والولايات، مؤكدًا أنهم خصصوا أموالاً للسيدات ولن يتمّ صرفها إلا في إطار النشاط.

وأكّد نصر الدين حميدتي أن الاتحاد تلقى العديد من التدعيمات من قبل أجهزة الدولة ممثلاً في رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.

وقال نصر الدين حميدتي إنهم خصصوا مليار جنيه للتدريب من أجل تأهيل المدربين، وأضاف” لم نقف على ذلك فحسب بل عملنا على رصد مليارين ونصف لتأهيل التحكيم على أعلى المستويات”.