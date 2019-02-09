الفنانة نانسي عجاج تساند المحتجين بالعربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفدت الفنانة الجماهيرية نانسي عجاج الساحة الغنائية الداعمة للاحتجاجات حيث قدمت أغنية بعنوان (ميلاد) وجدت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصدت في ساعات بثها الأولى عدد مقدر من المشاهدات والتعليقات.

الأغنية التي جاءت في إيقاع هادئ صيغت كلماتها بلغة عربية فصحى رصينة وهي من كلمات الشاعر فيصل عبد الحليم وقامت الفنانة نانسي بوضع اللحن لها إضافة للأداء.

يا ليتهم

وبنفس قوة بطشهم بالأبرياء..

بطشوا بمن سرق الرغيف من الجياع