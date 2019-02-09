تباين في أسعار الذرة بأسواق القضارف..تعرّف على الاسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تباينت أسعار الذرة بسوق القضارف بحسب نشرة نقطة التجارة السودنية ، حيث بلغ أعلى سعر للدبر( 2420) جنيهاً للأردب وأدناه(2410)جنيهاً وبلغ أعلى سعر الفتريتة (1850)جنيهاً للأردب وأدناه(1840) جنيهاً وسجل أعلى سعر للصفراء (1950) جنيهاً للأردب وأدناه (1940) جنيهاً وبلغ أعلى سعر للمقد (2020) جنيهاً للأردب وأدناه (2010) جنيهاً، فيما بلغ أعلى سعر للعكر (1910) جنيهاً للأردب وأدناه (1900) جنيه وبلغ أعلى سعر للتترون (2820) جنيهاً للأردب وأدناه (2800) جنيهاً وبلغ أعلى سعر لدباكو (2220) جنيهاً للأردب وأدناه (2150) جنيهاً، كما بلغ أعلى سعر للدخن(3350) جنيهاً للأردب وأدناه (3300) جنيه ، وبلغت جملة الوارد (27874 ) جوال ذرة .

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