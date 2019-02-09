صيدلاني: فايتمينات تطويل الشعر “كلام فاضي”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نصح الدكتور الصيدلاني أحمد عمر الفتيات والنساء اللائي يقدمن على شراء فايتمنات تطويل الشعر بأنواعها المختلفة والتي انتشرت مؤخراً في صيدليات الخرطوم ، بأن يتوقفن عن شرائها وهاجم أحمد من يقدمون بوصفها للفتيات وقال إنها ” كلام فاضي ” وإنها لاتزيد من طول الشعر ولاتغذيته وإنما فقط تفتح الشهية وتزيد الوزن ولاشئ غيرذلك.
وأضاف أن تناول الخضروات الطازجةوالفواكه هي التي تساعد على نمو الشعر وصحته وزيادته خاصة الجرجير من الخضروات والموز من الفواكه ، فهما على حد قوله ، يعملان على زيادة طول الشعر وتكثيفة وأشار إلى أن معظم هذه الفايتمينات أسعارها غالية وأغلب الصيادلة ينصحون الفتيات بشرائها وأنا أقول لهم بحسب صحيفة آخر لحظة بأن هذا “وهم” ليس إلا، والأفضل من صرف المال على هذه الفايتمينات صرفها على شراء الخضر والفواكه حتى تكون النتيجة مضمونة .
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