تأجيل مباراة الامل عطبرة والهلال الابيض لدواعي امنية 

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : اجلت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم مباراة الامل والهلال الابيض في بطولة الدوري الممتاز والتي كان مقرر قيامها اليوم لدواع امنية وتقرر تعليق المواجهة ويجدر ذكره ان المباراة كانت ستعبر بفريق الامل في حالة فوزه مباشرة الى كاس النخبة وينتظرها اندية الوادي نيالا والموردة والخرطوم الوطني وكشفت متابعاتنا الدقيقة ان الاندية تخطط للدفع بخطاب لتعليق بقية المباريات وعدم لعبها الى حين الفراغ من مباراة الامل وهلال الابيض حتى لا يحدث شرخ في المنافسة على بطاقات النخبة.

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