نيكولاس مادورو يرفض المساعدات الأمريكية لفنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الحكومة الفنزويلية، أنه على الولايات المتحدة توزيع المساعدات الإنسانية التي أرسلتها، في كولومبيا حيث يتم تخزينها هناك، في حين حذرت المعارضة من أن منع دخول الطعام والدواء الذي تشتد الحاجة إليه في البلاد قد يمثل جرائم ضد الإنسانية.

ووفقا لوكالة “رويترز”، عقب يوم من وصول قافلة المساعدات إلى مدينة كوكوتا الحدودية سخر الرئيس نيكولاس مادورو من الولايات المتحدة لتقديمها كميات صغيرة من المساعدات، بينما تبقي على عقوبات تتسبب في منع نحو عشرة مليارات دولار من منشآت النفط البحرية والعائدات.

مادورو مستعد للحوار مع مجموعة العمل الدولية ويرفض بيانها المعتمد أمس

ومن جانبه حذر منافسه خوان غوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول زعيما شرعيا لفنزويلا، ضباط الجيش من عرقلة وصول المساعدات وسط انتشار واسع النطاق للأمراض وسوء التغذية بسبب انهيار اقتصادي ناجم عن تضخم هائل.

وقال مادورو في مؤتمر صحفي: “هذه لعبة رهيبة كما ترون. إنهم يخنقوننا ثم يجعلونا نتسول الفتات”. رويترز

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