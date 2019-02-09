حرق الأعلام الأمريكية والفرنسية في المدن السورية وتطالب بخروج “الاحتلال”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قام مواطنون سوريون في مدينة الرقة ودير الزور بحرق الأعلام الأمريكية والفرنسية مطالبين بخروج قوات التحالف الدولي في سوريا، مؤكدين عزمهم على مقاومة جميع القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بطريقة غير شرعية والعمل على دحرهم بكل السبل المتاحة بالتعاون مع الجيش السوري.

ورفع أهالي العشائر السورية الأعلام السورية والروسية مجددين مطالبتهم بخروج ما وصفوه بـ “قوات الاحتلال” الأمريكي والفرنسي من سوريا ووقف التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة ومؤكدين أن الجيش السوري هو الحامي والضامن لوحدة سوريا وأمن شعبها. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وندد الأهالي الذين خرجوا في تجمعات شعبية اليوم السبت 9 شباط/ فبراير، بالتهديدات التركية وطالبوا بدخول الجيش السوري إلى مناطق الرقة ودير الزور كافة وتحريرها من الإرهاب والاحتلال

ويأتي تحرك الأهالي في وقت تمنع فيه القوات الأمريكية وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى الأهالي على الضفة الشرقية لنهر الفرات على مدى الأيام الماضية التي تقوم بها فرق الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الدولة السورية.

وفي سياق متصل بالحملات التضامنية مع الجيش السوري وضرورة فرض السيادة السورية على كافة أراضي البلاد، أكد وجهاء حي “طريق الباب” بحلب اليوم السبت خلال تجمع “خيمة وطن” بمشاركة عدد من القبائل والعشائر بحلب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي تمسكهم بالوحدة الوطنية وعزمهم المضي مع الجيش السوري لمحاربة الإرهاب وداعميه ورفضهم كل أشكال التدخل السافر في الشؤون الداخلية السورية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

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